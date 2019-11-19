В Томске будут лечить от смартфонной зависимости

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-19T09:02:06+03:00

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Томичи, испытывающие сильную зависимость от «залипания» в соцсетях, могут побороть эту привычку, пройдя определенную «терапию». Помочь страдающим вызвалась нейротренер Юлия Якунина, которая считает, что ситуацию можно исправить.

Сама зависимость от любимого девайса называется номофобия. Побороть ее поможет специальная программа, что следит за импульсами нервной активности, когда пациент просматривает Твиттер или Телеграм, а потом с помощью упражнений выравнивает их пики.

- Через 1,5 месяца юзер перестаёт тупить в телефон без причины, становится общительным, ламповым и аналоговым, - говорит Юлия.

Добавим, что участковый терапевт не ставит диагноз «номофобия», это может сделать только психиатр. Однако обратиться за помощью к нейротренеру можно и без направления врача, достаточно личного желания.

ИСТОЧНИК KP.RU