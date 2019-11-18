2019-11-18T14:10:36+03:00
Общество

Томских подростков обучат искусству граффити

Уже к маю ребята представят готовые эскизы своих работ
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Дворец творчества детей и молодёжи запускает уникальную программу «Современное искусство. Граффити». Она предназначена для подростков от 12 лет и старше. Благодаря ей они смогут обучиться искусству, которое постепенно переходит из категории непризнанного в востребованное и актуальное. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

Педагог программы Евгения Калафат рассказывает, что пока граффити недостаточно признано именно искусством. В освоении этого направления требуется культура, как и во всех других видах искусства.

Новое направление по обучению предусматривает также и сотрудничество с благотворительным фондом, который занимается сложными подростками. Обучаться граффити смогут ребята из детских домов. Такая деятельность поможет им социализироваться в обществе и преодолеть психологические трудности.

Планируется, что к маю ребята уже проработают бумажные эскизы своих работ. Также будут созданы экспериментальные площадки для граффити. Чтобы о проекте узнало как можно больше человек, педагог планирует провести встречи с представителями Томского государственного педагогического университета, архитекторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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