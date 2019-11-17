К уборке снега в Томске привлечены более 150 единиц техники

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-17T15:02:31+03:00

Горожан просят не парковать автомобили вдоль улиц и проездов, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Фото: admin.tomsk.r

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В воскресенье, 17 ноября, в Томске прошел обильный снегопад, в связи с чем была усилена работа по уборке дорог и остановочных комплексов.

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, на уборку со снегом были привлечены более 150 единиц техники ТомскСАХа и техника подрядных организаций. На основных улицах Томска работает 18 единиц плужно-щеточных машин ТомскСАХа в составе пяти звеньев. Уборку заездных остановочных карманов от снега осуществляют днем три автогрейдера, ночью 9 автогрейдеров. Также Богашевский тракт убирают шнекороторные снегоочистители. Кроме того, задействованы механизированные звенья, в состав которых входят тракторы МТЗ. К очистке тротуаров и пешеходных дорожек привлечены 18 минипогрузчиков ТомскСАХа. Ручная уборка снега на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах проводится бригадами САХ в составе 140 человек.

«С 22 часов снегоуборочная техника Томск САХа выходит на ночную уборку, которая будет проводиться до 8.00. Томичей просят не парковать автомобили вдоль улиц и проездов, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники», - обратились к томичам представители горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU