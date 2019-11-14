Томичей приглашают стать актерами с участием в конкурсе «Народный театр»
В 2019 году впервые состоится Всероссийский конкурс талантов «Народный театр», в котором примут участие 11 театров. Победители проекта сыграют в спектакле вместе с профессиональными артистами. К отбору приглашаются все желающие окунуться в театральную среду. Кастинги уже прошли в Архангельске, Волгограде, Казани, Калининграде, Кемерове, Элисте, Санкт-Петербурге и Липецке. Кастинги стартовали в Ставрополе, Новосибирске и Томске.
Прием заявок на продлится до 15 ноября.
«Попробовать силы на актерском поприще могут люди от 19 до 30 лет. Финалисты сыграют на большой сцене в одном из спектаклей вместе с томскими профессиональными артистами. Кастинг состоится 19 ноября в одном из томских театров. По итогам кастинга жюри определит 5 человек, которые пройдут в основной этап конкурса и получат возможности участвовать в репетициях в театральной постановке с профессиональными актерами, премьера которой состоится уже в декабре 2019 года», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.
Для участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Дополнительную информацию можно получить потел: (3822) 53-50-78 (комитет по информационной политике департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области)
ИСТОЧНИК KP.RU