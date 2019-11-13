Томские дети получат сладкие новогодние подарки за 100 и 200 рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-13T11:57:35+03:00

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Компания «КДВ Томск» в очередной раз стала победителем аукциона на закупку новогодних подарков для детей. Как следует из информации на сайте «РТС-Тендер» гигант кондитерского рынка выиграл конкурс у предпринимателя из Омска ИП Матченко. Оба претендента по счастливому совпадению (?) предложили почти одинаковую цену – в районе 5,8 млн рублей, но «КДВ Томск» предложила на несколько десятков тысяч дешевле, в результате чего и опередила конкурента.

Победителю предстоит поставить для томских школьников и дошколят 53,2 тысячи наборов со сладостями по цене примерно 100 и 200 рублей. Для интересующихся тем, что за сладости можно купить ребенку за такую сумму, можно сообщить, что детишкам в нарядные коробки положат жевательный мармелад, вафли и конфеты. В более дорогие наборы добавят шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU