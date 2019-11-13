2019-11-13T11:04:01+03:00
Недвижимость

Богатая и злостная: хозяйка 39 квартир из Томска принципиально не платит за ЖКУ

Женщина накопила уже больше 2 миллионов рублей долгов за «коммуналку»
Татьяна Щукина
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На все объекты должницы наложен запрет на перерегистрацию в РосреестреНа все объекты должницы наложен запрет на перерегистрацию в РосреестреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы из сибирского города Томска намерены взыскать крупную задолженность со своей состоятельной землячки. Женщине принадлежат более 60-ти объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, но она не платит за коммунальные услуги.

«Гражданка не считает нужным платить за тепло, воду, электроэнергию и жилищные услуги… Долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более 1 500 000 рублей – задолженность в пользу АО «Томск РТС», - сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

Приставы рассказали, что в счет погашения крупного коммунального долга у женщина наложен арест на квартиру в центре города площадью почти 60 кв.м и автомобиль Chery 2012 года выпуска – машина доставлена на стоянку одного из взыскателей («Томск РТС»).

У томички есть 10 дней, чтобы оплатить долг. В противном случае ее имущество пройдет оценку и пойдет «с молотка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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