Богатая и злостная: хозяйка 39 квартир из Томска принципиально не платит за ЖКУ
Судебные приставы из сибирского города Томска намерены взыскать крупную задолженность со своей состоятельной землячки. Женщине принадлежат более 60-ти объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, но она не платит за коммунальные услуги.
«Гражданка не считает нужным платить за тепло, воду, электроэнергию и жилищные услуги… Долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более 1 500 000 рублей – задолженность в пользу АО «Томск РТС», - сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.
Приставы рассказали, что в счет погашения крупного коммунального долга у женщина наложен арест на квартиру в центре города площадью почти 60 кв.м и автомобиль Chery 2012 года выпуска – машина доставлена на стоянку одного из взыскателей («Томск РТС»).
У томички есть 10 дней, чтобы оплатить долг. В противном случае ее имущество пройдет оценку и пойдет «с молотка».
ИСТОЧНИК KP.RU