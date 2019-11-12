2019-11-12T10:49:53+03:00
Общество

Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки

В отношении злостной неплательщицы было возбуждено 10 производств
Татьяна Щукина
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Заплати долги и катись спокойноЗаплати долги и катись спокойноФото: из открытых источников
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Жительница Томской области оплатила все свои долги после ареста ее автомобиля.

«В отношении жительницы с. Белый Яр возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании долга, в основном, в пользу организации, оказывающей коммунальные услуги. В общей сложности неплатежи составили почти 180 тыс. рублей вместе с исполнительским сбором», - сообщила пресс-служба ргионального управления ФССП.

Судебные приставы по Верхнекетскому району вынесли запрет в ГИБДД на регистрацию автомобиля гражданки Honda Airwave, затем на иномарку был наложен арест, однако данные меры не возымели действия.

И только когда автомобиль прошел оценку (по мнению специалиста, первоначальная продажная стоимость транспорта составила 350 тыс. рублей) селянка реально осознала, что скоро расстанется с любимой машиной. Буквально в считанные дни женщина оплатила долг полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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