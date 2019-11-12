Томичка оплатила огромные долги за ЖКУ под угрозой продажи любимой иномарки
Жительница Томской области оплатила все свои долги после ареста ее автомобиля.
«В отношении жительницы с. Белый Яр возбуждено 10 исполнительных производств о взыскании долга, в основном, в пользу организации, оказывающей коммунальные услуги. В общей сложности неплатежи составили почти 180 тыс. рублей вместе с исполнительским сбором», - сообщила пресс-служба ргионального управления ФССП.
Судебные приставы по Верхнекетскому району вынесли запрет в ГИБДД на регистрацию автомобиля гражданки Honda Airwave, затем на иномарку был наложен арест, однако данные меры не возымели действия.
И только когда автомобиль прошел оценку (по мнению специалиста, первоначальная продажная стоимость транспорта составила 350 тыс. рублей) селянка реально осознала, что скоро расстанется с любимой машиной. Буквально в считанные дни женщина оплатила долг полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU