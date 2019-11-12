2019-11-12T10:27:51+03:00
Экономика

На Томском севере задержаны браконьеры, добывавшие сетью пелядь

Мужчинам грозит уголовная ответственность и крупный штраф
Татьяна Щукина
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Ущерб водным биологическим ресурсам составил 74 тысячи рублей. Фото: МВД по ТОУщерб водным биологическим ресурсам составил 74 тысячи рублей. Фото: МВД по ТО
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Сотрудники полиции Александровского района Томской области задержали подозреваемых в незаконной добыче рыбы ценных пород. Стражи порядка действовали по заявлению рыбнадзора.

В процесс работы полицейские вышли на двух мужчин 43-х и 46-ти лет, ранее не судимых, которые среди бела дня на реке Обь ловили с резиновой лодки с подвесным мотором сетью пелядь - запрещенную к вылову рыбу ценных пород.

«Добыли пеляди в количестве 40 экземпляров, в результате чего причинили водным биологическим ресурсам Томской области и Российской Федерации ущерб в размере 74000 рублей», - уточнила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве отметили, что группой дознания отделения полиции «Александровское» в отношении задержанных мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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