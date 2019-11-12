Около трех тысяч школьников и студентов Томской области примут участие в Едином дне пенсионной грамотности

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-12T08:13:40+03:00

Они узнают все о формировании будущей пенсии

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В четверг, 14 ноября во всех отделениях Пенсионного фонда нашей страны состоится Единый день пенсионной грамотности, на котором ученики не только узнают, как формируется будущая пенсия, но и увидят работу Пенсионного фонда изнутри, сообщает пресс-служба ПФР по Томской области

«Главная цель Программы повышения пенсионной и социальной грамотности учащихся – формирование у молодого поколения новой пенсионной культуры и личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение», - комментирует управляющий ОПФР по Томской области Дмитрий Борисович Мальцев.

В рамках Единого дня пенсионной грамотности все структурные подразделения ПФР в городах и районах Томской области проведут тематические уроки, в которых по предварительным оценкам примут участие порядка 3 тыс. школьников и студентов.

Сообщается, что в Отделение Пенсионного фонда Томской области поступило 6000 экземпляров учебников «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебное пособие предназначено для школьников 9-11 классов и студентов начальных и средних профессиональных учебных заведений. В нем рассказывается о принципах пенсионного обеспечения в России, как формируется будущая пенсия и почему о ней нужно задуматься уже с первого дня трудовой деятельности.

Отделение ПФР по Томской области приглашает томичей принять участие во Всероссийском дне по повышению пенсионной грамотности среди молодежи. Место проведения открытого урока – ТГАСУ, пл. Соляная, 2, 2 корпус, 113 аудитория, начало в 8.20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU