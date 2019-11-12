2019-11-12T08:09:24+03:00
Туризм

На отдых в Колпашево: томичи серьезно взялись развивать туризм

Ученики особой школы предложили новые маршруты и продукты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В районе есть красивые места и памятники природы, которые стоит увидетьВ районе есть красивые места и памятники природы, которые стоит увидетьФото: из открытых источников
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В городе Колпашево завершилась первая школа бизнеса «Туризм и сервис», - сообщает пресс-служба областной администрации. Ее участники предложили шесть новых туристических маршрутов и продуктов для привлечения путешественников в район.

До конца 2019 года колпашевцы будут дорабатывать эти проекты. Готовые туристические продукты и маршруты, в том числе лечебные, они предложат гостям района в 2020 году.

Руководитель управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации Колпашевского района Татьяна Бардакова считает, что туризм является перспективным направлением для Колпашевского района.

- Сейчас, например, большой популярностью пользуется тур «Левобережье». В этом году он вышел в финал конкурса «Маршруты России» и поборется за звание лучшего в России, — сообщила она.

Отметим, что Школа бизнеса «Туризм и сервис» организована при поддержке «Фонда развития бизнеса» и центра «Мой бизнес». Она является дополнением проекта АНО Координационный центр «ЕТИС» «Зеленый свет «зеленому» туризму», реализуемого совместно с комитетом развития внутреннего и въездного туризма департамента экономики администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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