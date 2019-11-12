Дорожники завершили ремонт участка трассы на подъезде к Томску у Черной Речки
Дорожники завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-255 на подъезде к Томску между деревнями Тахтамышево и Черная Речка протяженностью 7,5 километра, сообщает пресс-служба "Сибуправтодора".
В течение строительного сезона дорожное покрытие заменили на современный износостойкий асфальтобетон, укрепили обочины, обновили дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика.
«Для жителей населенных пунктов Тахтамышево и Чёрная речка обустроили восемь автобусных остановок с освещением, тротуарами и пешеходным ограждением, а также установили шумозащитные экраны на общем протяжении 4,1 км», - уточняется в сообщении.
Кроме того, завершён ремонт мостов через реку Малую Чёрную на 80-м км и через Чёрную речку на 111 км.
Также сообщается, что в продолжение отремонтированного участка в этом году начался капитальный ремонт на следующих 12 км – с 98-го по 110-й км. Работы продолжатся в следующем году. Планируется обновить дорожное полотно, отремонтировать семь автобусных остановок и оснастить их тактильными указателями для слабовидящих.
ИСТОЧНИК KP.RU