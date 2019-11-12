2019-11-12T07:30:36+03:00
Экономика

В октябре в Томской области рекордно подорожали помидоры

Индекс потребительских цен за месяц увеличился на 0,3 процента
Антонина Ленская
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Картошка, капуста, морковь и лук дешевели в прошлом месяце.Картошка, капуста, морковь и лук дешевели в прошлом месяце.Фото: из открытых источников
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Томскстат информирует: индекс потребительских цен в октябре 2019 года по отношению к сентябрю составил 100,3 %, с начала года – 103,1 %. Цены на продовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0,5% (в октябре 2018 года – на 0,2 %).

Из списка продуктов наибольший рост цен отмечен на помидоры свежие – 49,8 %, крупу гречневую ядрицу – 12,3 % и бананы – 8,0 %. Подорожали также перец черный горошек, груши и апельсины, соки фруктовые, горох и фасоль, маргарин, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых). Одновременно подешевели лук репчатый – на 10,8 % и картофель – на 10,4 %, а вместе с ними свежие яблоки, виноград, морковь, капуста белокочанная.

Цены на непродовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0,2%. В этой категории больше всего подорожали газовое моторное топливо – на 27,7 %, стиральный порошок – на 4,0 %; из ходовых лекарств прибавил в цене аспирин отечественный – на 4,3 %.

По данным Томскстата, услуги в прошлом месяце стали дороже в среднем на 0,2 %.

В том числе, подорожали физиотерапевтическое лечение – на 10,8 %, местный разговор по сотовой связи – на 9,0 %, отправление посылки внутри России – на 8,4 % и поездка в Грецию – на 5,8 %.

Наконец, в октябре на 4,8 % стал дороже проезд в купейном вагоне фирменного поезда «Томич». Между тем плацкартные билеты на тот же поезд подешевели на 9,8 %, а билеты эконом-класса на самолет Томск-Москва – на 5,8

ИСТОЧНИК KP.RU

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