Один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний зафиксирован в Томске

СЕГОДНЯ 06:53 2019-11-12T06:53:26+03:00

Такие данные озвучили на заседании по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

Изменить размер текста: A A

В Томской области зафиксирован один из самых низких в стране уровень сердечно-сосудистых заболеваний. Смертность от них составляет 523 человека на сто тысяч населения, тогда как в Сибирском федеральном округе — 609 человек, сообщили в администрации Томской области.

Главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Томской области Сергей Антипов подвел предварительные итоги регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках заседания по итогам реализации нацпроекта «Здравоохранение» за девять месяцев 2019 года с заместителем губернатора по социальной политике Иваном Деевым.

Сергей Антипов отметил, что в Томской области один из самых низких показателей смертности от болезней системы кровообращения.

«В августе этот показатель составлял 523 на сто тысяч населения, в то время как в Сибирском федеральном округе — 609, в России — 588 на сто тысяч населения», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU