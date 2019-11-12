Сельчанин из Томской области убил своего знакомого, у которого жил в квартире
В Верхнекетском районе Томской области произошло убийство. Его совершил местный 54-летний житель, - сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что в августе 2019 года обвиняемый проживал в квартире у своего знакомого. Поскольку тот имел проблемы с передвижением, то нуждался в помощи по хозяйству. В один из дней мужчины распивали вдвоем спиртное. Неожиданно между ними произошел словесный конфликт, в результате которого обвиняемый схватился за нож и нанес хозяину дома один удар ножом в область левого плеча, повредив артерию.
Испугавшись ответственности за совершенное преступление, обвиняемый убежал из квартиры и продолжил распивать спиртные напитки у своих знакомых. Вернувшись на следующий день на место происшествия, он обнаружил там истекающего кровью потерпевшего и вызвал скорую помощь. Однако сутки спустя пострадавший скончался в больнице. В суде мужчина признал свою вину, но отказался от дачи показаний.
С учетом степени общественной опасности содеянного, судья приговорил сельчанина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU