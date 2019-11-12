ТГУ планирует построить учебный корпус на месте снесенного профилактория

СЕГОДНЯ 05:15 2019-11-12T05:15:50+03:00

Это будет здание с лабораториями и общественными пространствами

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Томский государственный университет обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Вуз намерен согласовать изменение назначения территории под бывшим санаторием-профилакторием на пр. Ленина, 49.

Летом 2018 года это зданием было снесено. Участок расположен в зоне общественно-жилого назначения. Городская комиссия согласовала обращение ТГУ по переводу этой территории из зоны общественно-жилого назначения в зону, предназначенную для строительства объектов высшего и среднего профессионального образования. Ранее была проведена инвентаризация территории на пр. Ленина, где расположены учебные корпуса и общежития вузов. После внесения изменений назначение данного участка будет приведено в соответствие с фактическим использованием.

Данная территория составляет около 6 тысяч квадратных метров. По информации мэрии, в границах этого земельного участка планируется строительство учебно-лабораторного корпуса.

На основании решения комиссии будут подготовлены рекомендации от лица мэра Томска для рассмотрения проекта в Думе города Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU