2019-11-11T14:33:13+03:00
Здоровье

Около 130 томичей получили травмы из-за гололеда в выходные

Ранее синоптики прогнозировали повышение температуры и гололедицу на дорогах Томска 9 и 10 ноября
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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За минувшие выходные около 130 томичей обратились к врачам с уличными травмами, при этом больше трети пострадавших – дети, сообщается в понедельник в телеграм-канале облздрава "Область здоровья".

С уличными травмами были госпитализированы четверо детей и один взрослый, остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, сообщает телеграм-канал.

По словам сотрудника областного департамента здравоохранения, уличными травмами считаются травмы, полученные при падении на дороге (в том числе с различных средств передвижения). Их причиной часто становится гололед.

Врачи призывают томичей быть осторожными в связи с наступлением гололеда и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой и двигаться не торопясь, добавляется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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