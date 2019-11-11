Около 130 томичей получили травмы из-за гололеда в выходные
За минувшие выходные около 130 томичей обратились к врачам с уличными травмами, при этом больше трети пострадавших – дети, сообщается в понедельник в телеграм-канале облздрава "Область здоровья".
С уличными травмами были госпитализированы четверо детей и один взрослый, остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, сообщает телеграм-канал.
По словам сотрудника областного департамента здравоохранения, уличными травмами считаются травмы, полученные при падении на дороге (в том числе с различных средств передвижения). Их причиной часто становится гололед.
Врачи призывают томичей быть осторожными в связи с наступлением гололеда и соблюдать правила безопасности: носить обувь с толстой устойчивой подошвой и двигаться не торопясь, добавляется в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU