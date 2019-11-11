СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-11T13:23:37+03:00

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В выходные дни первый каток открылся в Ленинском районе Томска возле лицея №7 по адресу ул. Интернационалистов, 12. На днях будет подготовлен лед на дворовой территории по ул. Профсоюзная 16-2, сообщает пресс-служба администрации Томска.

«Вечером все катки освещены, кататься на своих коньках томичи здесь могут бесплатно и без ограничений по времени. Также на ул. Интернационалистов,12 до 22 часов работает служба проката коньков» - говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время катки откроются на базе детско-юношеских спортивных учреждений Ленинского района: в Школе зимних видов спорта по ул. Говорова,36 а, а также в спорткомплексе «Юность» по ул. Карла Маркса,50.

ИСТОЧНИК KP.RU