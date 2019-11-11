Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Томской области

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-11T12:58:32+03:00

Он стал одним из 14 пилотных центров в России

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Сегодня, 11 ноября, в Томске открылся региональный Центр опережающей профессиональной подготовки. Он создан в рамках президентского национального проекта «Образование», в него вложено почти 67 миллионов рублей, из которых более 54 миллионов – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сообщается, что данный центр будет работать на базе Томского техникума информационных технологий. Его партнерами станут учреждения высшего и среднего профессионального образования и более 30 ведущих компаний региона. Это сотрудничество позволит новому центру сформировать перечень наиболее перспективных компетенций в экономике Томской области для опережающей подготовки школьников, студентов, рабочих и специалистов ключевых отраслей, людей предпенсионного и пенсионного возраста.

«По решению президента России центр опережающей подготовки будет создан в каждом регионе. И, конечно, одна из столиц отечественной науки и образования, наша Томская область по праву открывает один из первых таких центров, – подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. – Экономика нашей страны проходит через цифровую трансформацию, на помощь человеку все чаще приходит искусственный интеллект. Но конкурентный продукт создают не машины, а люди – их светлые головы и золотые руки. Новый центр поможет нам в подготовке именно таких специалистов».

Уточняется, что к 2024 году в новом центре должны пройти подготовку 25 тысяч жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU