Томские кикбоксеры выиграли медали Кубка Сибири и Кубка России

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-11T12:16:22+03:00

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В Красноярске завершились Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сибири» и Кубок России в разделах «фулл-контакт» и «К-1». В соревнованиях приняли участие более 350 российских спортсменов, в том числе представители Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

В результате томские кикбоксеры получили восемь наград. Две бронзовых, четыре серебряных и одну золотую медали взяли Уран-Херел Ховалыг, Андрей Скороходов, Вячеслав Манохин, Алина Новосельцева, Анна Студеникина, Александр Брюзгин, Всеволод Нейман.

Кроме того, сообщается, что еще одна золотая медаль Кубка России досталась титулованному томскому кикбоксеру Илье Афонину. Данные соревнования стали для него подготовительным этапом перед чемпионатом мира, который начнется 23 ноября в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU