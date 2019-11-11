Юрист микрокредитной организации захватил квартиру пожилой томички

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-11T11:37:50+03:00

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области взял на себя ответственность добиться справедливости в крайне циничном деле, жертвой которого стала одинокая пенсионерка. В результате мошеннических действий со стороны сотрудников микрофинансовой организации пожилая женщина потеряла свое единственное жилье.

В 2014 году, будучи в состоянии крайней нужды, томичка взяла займ в 30 тысяч рублей сроком на год под 1 % в день. Ей предстояло выплачивать 9 тысяч рублей процентов каждый месяц, не считая погашения основного долга. Клиентку, пользуясь ее юридической неграмотностью, заставили написать на имя юриста доверенность на продажу квартиры в случае невыплаты долга.

Всего пенсионерка выплатила 60 тыс рублей, но ее жилье все же было продано, а затем перепродано. Новая владелица жилья не предъявляла своих прав на него до конца 2018 года, дожидаясь, когда истечет срок, в течение которого прежняя хозяйка могла бы оспорить сделку в суде.

Все это время старушке обещали вернуть квартиру, и она в ней проживала.

Как только «час иск» приблизился, от женщины потребовали покинуть помещение. Суды не нашли оснований для восстановления ее прав на квартиру. Последним шансом для незадачливой заемщицы стало обращение к уполномоченному по правам человека.

«Томичка обратилась с просьбой разъяснить, есть ли у нее еще возможность вернуть квартиру, и помочь наказать лиц, обманувших ее. Омбудсмен примет все возможные меры к оказанию заявительнице помощи в защите ее прав и будет держать ситуацию на контроле», — сообщили в аппарате.

ИСТОЧНИК KP.RU