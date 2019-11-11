Не отходя от кассы: томская продавщица крала из магазина, в котором работала

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-11T11:19:03+03:00

Ей удалось набрать товара и денег на сумму 140 тысяч рублей

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В дежурную часть Северска с заявлением о краже обратился представитель магазина, расположенного на проспекте Коммунистическом. Как сообщили в УМВД по Томской области, из торгового зала пропали деньги и вещи.

Сотрудниками полиции нашли подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая 39–летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина, являясь работником магазина, с января по август 2019 года, похитила продукцию и деньги на общую сумму около 140 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU