Не отходя от кассы: томская продавщица крала из магазина, в котором работала
В дежурную часть Северска с заявлением о краже обратился представитель магазина, расположенного на проспекте Коммунистическом. Как сообщили в УМВД по Томской области, из торгового зала пропали деньги и вещи.
Сотрудниками полиции нашли подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая 39–летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина, являясь работником магазина, с января по август 2019 года, похитила продукцию и деньги на общую сумму около 140 тысяч рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU