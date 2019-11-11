В Томской области мужчина убил односельчанина из обреза охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-11T10:13:47+03:00

При задержании подозреваемый во всем признался Фото: "КП" Архив

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В Верхнекетском районе Томской области местный житель расправился со своим знакомым. Как сообщили в Следственном комитете, его арестовали по обвинению в убийстве, по статье 105 УК РФ.

По предварительным данным, вечером, 5 ноября 2019 года, житель поселка Катайга пришел домой к односельчанину. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений он произвел в хозяина три выстрела из обреза охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия.

При задержании подозреваемый во всем признался. По ходатайству следователя суд избрал постановил заключить жителя Катайги под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU