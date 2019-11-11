2019-11-11T10:13:47+03:00
Происшествия

В Томской области мужчина убил односельчанина из обреза охотничьего ружья

Преступление он совершил из-за ссоры с соседом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
При задержании подозреваемый во всем призналсяПри задержании подозреваемый во всем призналсяФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Верхнекетском районе Томской области местный житель расправился со своим знакомым. Как сообщили в Следственном комитете, его арестовали по обвинению в убийстве, по статье 105 УК РФ.

По предварительным данным, вечером, 5 ноября 2019 года, житель поселка Катайга пришел домой к односельчанину. В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений он произвел в хозяина три выстрела из обреза охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте происшествия.

При задержании подозреваемый во всем признался. По ходатайству следователя суд избрал постановил заключить жителя Катайги под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый каток открылся в Ленинском районе Томска
Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Томской области
Томские кикбоксеры выиграли медали Кубка Сибири и Кубка России
Наледь, САХ! Мэр Томска Иван Кляйн велел усилить уборку льда и снега
Юрист микрокредитной организации захватил квартиру пожилой томички
Не отходя от кассы: томская продавщица крала из магазина, в котором работала
Дед Мороз из Великого Устюга пообещал исполнить мечту восьмилетнего томича
Одной рукой, вслепую: чемпионат по сборке кубика Рубика прошел в Томске
Авто с неопытной автоледи столкнулось с «Ладой» на томской трассе
Томский САХ обязали вернуть желтые сетки для сбора мусора
Два томича с АК74 пытались ограбить водителя автобуса
Томский интернет-журнал «Штурман» стал победителем Всероссийского фестиваля
Телеканал «Томское время» выходит на федеральную орбиту
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске