2019-11-11T09:34:25+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга пообещал исполнить мечту восьмилетнего томича

Волшебник рассказал, к кому придет в дом в этом году
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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..Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сегодня, 11 ноября, в Томск прибыл Всероссийский Дед Мороз. Первым делом волшебник собрал пресс-конференцию с журналистами и детьми. Он начал с вопроса: Какие у вас новости, какие события произошли за год в Томске? Как ни странно, дети сообщили волшебнику о юбилее города, который отмечался в сентябре. Затем ведущий передал письмо от томича.

Его автором оказался восьмилетний мальчик Егор, который рассказал, что учится во втором классе, причем, на одни «пятерки», и чтобы быть более мобильным, попросил у Деда Мороза электрическую инвалидную коляску. Мороз пообещал исполнить это желание 31 декабря.

- Будет исполнено! Я тебе обещаю, – заверил Всероссийский Дед Мороз и попросил Егора во втором письме рассказать побольше о своей жизни, увлечениях и стремлениях.

Затем волшебник сделал первую фотографию с юным томичом.

Год назад, когда великий путешественник (а Дед мороз ездит очень много) побывал в Томске он посетил семью погорельцев Сафоновых.

Диана и Игнат получили подарки от волшебника.

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Также познакомился девочкой Кариной, у которой заболевание, связанное с боязнью холода. Посетил семью Цукановых, где тетя воспитывает пятерых племянников, оставшихся без родителей. Посмотрел, чем занимаются ребята в центрах «ЛУЧ», «Огонек», «Шаг вперед».

Пресс-конференцию Всероссийского волшебника посетили с подарками и сотрудники ГИБДД. Они напомнили о правилах движения и вручили светоотражатели в виде зеленых браслетов и ярких фликеров, которые можно повесить на рюкзак.

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

В этом году Дед Мороз запланировал познакомиться с семьей мамы-кондитера с 12 детьми. В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо», увидеть 7-летнюю Карину Орлову, у которой проблемы со зрением: с 10 месяцев она носит очки. Приедехать с помощью и к семье Пашиных: у них сгорел дом.

А завтра, 12 ноября, в 18:00 на Воскресенской горе Мороз устроит праздник для всех юных томичей – приближение Нового года.

Прощаясь с участниками конференции волшебник напутствовал:

- Находите время для добрых дел! Достаточно одного поступка в день! И мир станет светлее и лучше.

. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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