Одной рукой, вслепую: чемпионат по сборке кубика Рубика прошел в Томске

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-11T09:07:01+03:00

Соревнования прошли в спортивно-образовательном комплексе ТУСУРа на ул. Вершинина под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA). Фото: admin.tomsk.ru

Изменить размер текста: A A

Более 300 участников из 15 регионов России приняли участие в соревновании по cкоростной сборке кубика Рубика в Томске. Чемпионат по спидкубингу состоялся в минувшие выходные, получивших красивое название Tomsk cube days 2019.

«В ходе чемпионата прошли 11 официальных дисциплин кубов 3*3, 2*2, 4*4, 5*5, сборка одной рукой, сборка вслепую, пираминкс, скраер, скьюб, клок и мегаминкс. Кроме того, состоялись неофициальные дисциплины: рэди куб и командная сборка вслепую, а также Битва городов», - сообщила подробности проведения чемпионата пресс-служба мэрии Томска.

По итогам двух дней победителями в общегородском зачете стали представители Новосибирска, второе место заняли томичи, а на третьем – команда из Кемерова.

Результаты всех участников чемпионата включены в международную базу Всемирной ассоциации кубика.

ИСТОЧНИК KP.RU