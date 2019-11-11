2019-11-11T09:07:01+03:00
Спорт

Одной рукой, вслепую: чемпионат по сборке кубика Рубика прошел в Томске

Представители Томска завоевали «серебро» в интеллектуальном состязании
Татьяна Щукина
Поделиться:
Соревнования прошли в спортивно-образовательном комплексе ТУСУРа на ул. Вершинина под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA). Фото: admin.tomsk.ruСоревнования прошли в спортивно-образовательном комплексе ТУСУРа на ул. Вершинина под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA). Фото: admin.tomsk.ru
Изменить размер текста:

Более 300 участников из 15 регионов России приняли участие в соревновании по cкоростной сборке кубика Рубика в Томске. Чемпионат по спидкубингу состоялся в минувшие выходные, получивших красивое название Tomsk cube days 2019.

«В ходе чемпионата прошли 11 официальных дисциплин кубов 3*3, 2*2, 4*4, 5*5, сборка одной рукой, сборка вслепую, пираминкс, скраер, скьюб, клок и мегаминкс. Кроме того, состоялись неофициальные дисциплины: рэди куб и командная сборка вслепую, а также Битва городов», - сообщила подробности проведения чемпионата пресс-служба мэрии Томска.

По итогам двух дней победителями в общегородском зачете стали представители Новосибирска, второе место заняли томичи, а на третьем – команда из Кемерова.

Результаты всех участников чемпионата включены в международную базу Всемирной ассоциации кубика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый каток открылся в Ленинском районе Томска
Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Томской области
Томские кикбоксеры выиграли медали Кубка Сибири и Кубка России
Наледь, САХ! Мэр Томска Иван Кляйн велел усилить уборку льда и снега
Юрист микрокредитной организации захватил квартиру пожилой томички
Не отходя от кассы: томская продавщица крала из магазина, в котором работала
В Томской области мужчина убил односельчанина из обреза охотничьего ружья
Дед Мороз из Великого Устюга пообещал исполнить мечту восьмилетнего томича
Авто с неопытной автоледи столкнулось с «Ладой» на томской трассе
Томский САХ обязали вернуть желтые сетки для сбора мусора
Два томича с АК74 пытались ограбить водителя автобуса
Томский интернет-журнал «Штурман» стал победителем Всероссийского фестиваля
Телеканал «Томское время» выходит на федеральную орбиту
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске