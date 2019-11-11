2019-11-11T08:39:54+03:00
Происшествия

Авто с неопытной автоледи столкнулось с «Ладой» на томской трассе

Молодая женщина в результате аварии попала в больницу
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла в Томской области в воскресенье, 10 ноября. Около 16 часов 50 минут на 41-м километре автодороги Томск – Мариинск молодая женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП, неправильно оценив дорожную обстановку, в результате чего ее машина столкнулась со встречным автомобилем.

«По предварительной информации, автомобиль Nissan Almera под управлением 27-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, которым управлял 55-летний водитель», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как рассказали сотрудники ведомства, водительский стаж женщины составляет менее года. В ДТП она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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