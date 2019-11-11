Авто с неопытной автоледи столкнулось с «Ладой» на томской трассе
Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла в Томской области в воскресенье, 10 ноября. Около 16 часов 50 минут на 41-м километре автодороги Томск – Мариинск молодая женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП, неправильно оценив дорожную обстановку, в результате чего ее машина столкнулась со встречным автомобилем.
«По предварительной информации, автомобиль Nissan Almera под управлением 27-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, которым управлял 55-летний водитель», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
Как рассказали сотрудники ведомства, водительский стаж женщины составляет менее года. В ДТП она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU