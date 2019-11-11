Томский САХ обязали вернуть желтые сетки для сбора мусора

СЕГОДНЯ 05:41 2019-11-11T05:41:55+03:00

По имеющимся в данный момент документам «Чистый мир» не может продолжать свою деятельность. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

А «Чистому миру» - поставить их у школ и детских садов

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Соответствующее поручение компании необходимо выполнить за счет собственных сил и до 15 ноября. Такое решение принято по итогам совещания в мэрии.

Как стало известно, региональный оператор не уведомил в должном порядке с соблюдением установленных сроков собственников сеток для раздельного сбора мусора. И тем самым превысил свои полномочия. В связи с этим «Спецавтохозяйству» поручено вернуть вывезенные сетки «Чистому миру» и НПК.

Также регоператору рекомендовано обратиться в прокуратуру для разъяснения законности ведения работ по сортировке отходов силами общественных организаций в условиях действующего закона. По имеющимся в данный момент документам «Чистый мир» не может продолжать свою деятельность.

- Если компания намерена работать в этом направлении, ей необходимо обратиться в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для включения в территориальную схему. Кроме того, им необходимо получить и лицензию, - подчеркнул начальник департамента Сергей Аушев.

Частнику предлагают разместить свои емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов». Отметим, согласно ФЗ № 89 к твердым коммунальным относятся отходы, образующиеся в процессе потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. Вторичное сырье, согласно ГОСТу - это ресурс, образованный из собранных, накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства.

ИСТОЧНИК KP.RU