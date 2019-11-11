Два томича с АК74 пытались ограбить водителя автобуса
Областная прокуратура обнародовала дело двух томичей, совершивших нападение на водителя междугороднего автобуса. В сентябре 2019 года молодые парни24 и 25 лет в состоянии алкогольного опьянения возвращались в Томск со дня рождения своего бакчарского знакомого. Проезжая Плотниково, они решили ограбить водителя.
"Подойдя к водителю, обвиняемые потребовали уплаты им денежных средств в размере 2 тысяч рублей за предоставление ему права беспрепятственно проехать дальше. В случае неуплаты они угрожали прострелить колеса его автомобиля из автомата Калашникова…
Впоследствии оказалось, что это было не подлинное оружие, а массогабаритный макет АК74", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель автобуса смог сбежать в тот момент, когда молодых людей отвлекла ехавшая с ними девушка. В отношении мужчин было возбуждено дело по статьям УК РФ "Покушение на преступление" и "Грабеж". Им грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU