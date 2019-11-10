Томский интернет-журнал «Штурман» стал победителем Всероссийского фестиваля

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-10T15:32:07+03:00

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В Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского фестиваля молодежной журналистики Time Code, который прошел под девизом «Твое время. Твоя тема». На фестиваль поступило более 800 заявок, из которых 550 прошли первый отбор и получили оценку экспертов, а в шорт-лист вошли всего 60.

Юные журналисты медиацентра муниципального учреждения допобразования «Планирование карьеры» стали победителями в номинации «Онлайн-издания», представив свой интернет-журнал «Штурман». Редакция одноименной газеты заняла второе место в номинации «Молодежная газета». Ребята получили дипломы и памятные призы от спонсоров фестиваля Time Code.

Томск в финале представили Артем Базенко, Майя Довгаль и Полина Колосова. Они посетили мастер-классы ведущего дизайнера Первого канала Александра Коротича, ведущего режиссера-постановщика детских и семейных проектов федеральных каналов Disney, «Карусель», «О!», «Nickelodeon», «Россия1» Антона Михалева, шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева, главного редактора портала Е1 Оксаны Маклаковой, а также известной журналистки Ирины Шихман, которая начинала свою карьеру в Томске.

Как пояснили в департаменте образования администрации Томска, в 2019 году конкурс молодежной журналистики Time Code официально получил федеральный статус. Теперь имена победителей и призеров фестиваля будут вноситься в государственный информационный ресурс об одаренных детях России. Оператор проекта – Образовательный фонд «Талант и успех». Попав в федеральный список, школьник может быть приглашен на образовательные программы центра «Сириус» (Сочи), а также получить другие бонусы, например, президентский грант при поступлении в вуз или колледж.

ИСТОЧНИК KP.RU