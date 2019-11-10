Телеканал «Томское время» выходит на федеральную орбиту

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-10T15:26:31+03:00

Программы губернского телеканала будут выходить на ОТР пять часов в сутки. Фото: obzor.city

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Томская область в числе большинства субъектов России с 29 ноября начнет транслировать региональные телепрограммы в эфире «Общественного телевидения России» (ОТР) в рамках первого мультиплекса. Перенастройку оборудования для вставки программ губернского телеканала «Томское время» в ОТР специалисты Томского областного радиотелевизионного передающего центра проведут с 11 на 12 ноября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Переход на цифровое вещание в России прошел в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Жители Томской области получили возможность смотреть бесплатно 20 федеральных каналов с 3 июля 2019 года. Программы регионального телеканала «Томское время» будут выходить на ОТР пять часов в сутки: с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 по местному времени. Таким образом, они будут доступны как абонентам кабельных сетей, так и подавляющему большинству населения области.

– Изменения параметров сигнала могут вызвать некоторые сбои в вещании и сброс настроек в телеприемнике, – пояснил замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. – Для устранения неполадок необходимо перенастроить телевизор или приставку в автоматическом или ручном режиме с помощью пульта в меню настроек. Проконсультироваться можно по телефону «горячей линии» Многофункционального центра. При необходимости к работе подключатся волонтеры.

Номер «горячей линии» областного МФЦ для консультаций по настройке оборудования для цифрового телевещания: 8 (3822) 60-29-29.

ИСТОЧНИК KP.RU