2019-11-08T13:58:54+03:00
Образование и работа

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске

Свое мастерство покажут более 300 конкурсантов
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В понедельник, 11 ноября, в 19 часов в Центре культуры ТГУ (пр. Ленина, 36) состоится торжественная церемония открытия V регионального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, сообщает администрация Томской области.

С 12 по 15 ноября ежедневно участники будут соревноваться по 55 компетенциям. Соревнования пройдут на 16 площадках, в том числе во Дворце зрелищ и спорта, техникумах и колледжах Томска и области.

Сообщается, что конкурсантами чемпионата являются студенты учебных заведений, а также школьники, которые выступят в номинации «Юниоры».

Вход на площадки соревнований свободный. Для гостей пройдут различные мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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