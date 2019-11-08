2019-11-08T13:26:12+03:00
Здоровье

Партия четырехвалентной вакцины от гриппа поступила в Томскую область

Прививочная кампания продлится в Томской области до начала подъема заболеваемости
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

В регион поступила 21 тысяча доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри». Кроме данной вакцины, в этом году томичи могут привиться отечественными современными вакцинами «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс», сообщает пресс-служба Томской области.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, на сегодняшний день 300 тыс. человек уже поставили прививку от гриппа, из них 80 тыс. – дети.

«Медики рекомендуют обязательно ставить прививку от гриппа в период вакцинации, так риск заболеть гриппом значительно снижается. А если человек все-таки заболел, то перенесет недуг гораздо легче», - пояснил Сергей Дмитриев.

Жители Томска могут сделать прививку от гриппа бесплатно в поликлинике по месту жительства. Детям прививку могут поставить в школах и детских садах с согласия родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске
Грузовой автомобиль въехал в реку в Томской области
72% жителей Томска готовы к четырехдневной рабочей неделе
Гиревик из Томска взял «золото» первенства мира
Мал городок, да дорог: Томская область примет участие в конкурсе Минстроя
Томичу, который пытался рассчитаться в магазине чужой картой, грозит 5 лет
В Томской области снят возрастной барьер по программе «Земский доктор»
Сын умершего томича избил врача «скорой», констатировавшего смерть
Воспитанница детдома с тату и пирсингом пропала в Томске
Томичи, проживающие в Северном парке, получили новый ясли-сад
Оптом и в розницу: томич устроил торговлю коноплей в Интернете
Доигрались: выстрел из игрушечного ружья обошелся родителям томича в 380 тысяч рублей
Кемеровчанин незаконно перевозил пассажиров по реке Томь
Кинопоказ короткометражных фильмов от томских режиссеров пройдет в воскресенье
Первая модельная библиотека откроется в Томске
Тепловые сети томского Академгородка переданы на баланс города
Томичка стала финалисткой национальной премии для молодых авторов
К 120-летию Соснового бора в микрорайоне благоустроили сквер
Главврачу Томского кардиоцентра Елене Ефимовой присвоено почетное звание
Трое из Кривошеино: банда выбрала своими жертвами томских пенсионеров