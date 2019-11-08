Партия четырехвалентной вакцины от гриппа поступила в Томскую область

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-08T13:26:12+03:00

Прививочная кампания продлится в Томской области до начала подъема заболеваемости

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В регион поступила 21 тысяча доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри». Кроме данной вакцины, в этом году томичи могут привиться отечественными современными вакцинами «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс», сообщает пресс-служба Томской области.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, на сегодняшний день 300 тыс. человек уже поставили прививку от гриппа, из них 80 тыс. – дети.

«Медики рекомендуют обязательно ставить прививку от гриппа в период вакцинации, так риск заболеть гриппом значительно снижается. А если человек все-таки заболел, то перенесет недуг гораздо легче», - пояснил Сергей Дмитриев.

Жители Томска могут сделать прививку от гриппа бесплатно в поликлинике по месту жительства. Детям прививку могут поставить в школах и детских садах с согласия родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU