Партия четырехвалентной вакцины от гриппа поступила в Томскую область
В регион поступила 21 тысяча доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс квадри». Кроме данной вакцины, в этом году томичи могут привиться отечественными современными вакцинами «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс», сообщает пресс-служба Томской области.
По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, на сегодняшний день 300 тыс. человек уже поставили прививку от гриппа, из них 80 тыс. – дети.
«Медики рекомендуют обязательно ставить прививку от гриппа в период вакцинации, так риск заболеть гриппом значительно снижается. А если человек все-таки заболел, то перенесет недуг гораздо легче», - пояснил Сергей Дмитриев.
Жители Томска могут сделать прививку от гриппа бесплатно в поликлинике по месту жительства. Детям прививку могут поставить в школах и детских садах с согласия родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU