2019-11-08T12:50:43+03:00
Образование и работа

72% жителей Томска готовы к четырехдневной рабочей неделе

Но обязательным пунктом для них является сохранение заработной платы
Маргарита Бондаренко
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Фото из открытых источниковФото из открытых источниковФото: из открытых источников
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Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Томска, чтобы выяснить их отношение к возможному переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Большинство опрошенных соискателей (57%) не считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. 18%, напротив, считают, что такое вполне возможно, сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

72% работающих соискателей готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю только при условии сохранения зарплаты. 11% при этом готовы к этому переходу в любом случае. 15% не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю, причем среди мужчин эта доля выше, чем среди женщин. Также охотнее выражают свою неготовность к переходу владельцы компаний и топ-менеджеры.

Сообщается также, что более предпочтительным днем недели для еще одного выходного, по мнению 63% соискателей, стала пятница. 18% высказались за понедельник, 15% — за среду.

"Для 61% опрошенных соискателей основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю является возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Еще для 43% — это возможность заняться домашними делами. 14% считают плюсом возможность подработки. 13% не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще" — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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