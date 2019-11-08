2019-11-08T12:07:05+03:00
Спорт

Гиревик из Томска взял «золото» первенства мира

Участниками соревнований стали 540 спортсменов из 38 стран
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В городе Нови Сад (Сербия) стартовал 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Томский спортсмен завоевал на соревнованиях золотую медаль, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В составе сборной России выступают гиревики из Томска Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

Сообщается, что Дмитрий Черкашин завоевал первую медаль первенства: в сумме двоеборья он показал свой лучший результат в карьере. Он выполнил 152 подъема упражнении «толчок», в рывке – 190.

В рамках мирового первенства Дмитрий Черкашин также выйдет на помост в дисциплине «эстафета».

Томичке Ольге Морозовой предстоит вступить в борьбу за медаль в упражнении «толчок по длинному циклу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» начнется в Томске
Партия четырехвалентной вакцины от гриппа поступила в Томскую область
Грузовой автомобиль въехал в реку в Томской области
72% жителей Томска готовы к четырехдневной рабочей неделе
Мал городок, да дорог: Томская область примет участие в конкурсе Минстроя
Томичу, который пытался рассчитаться в магазине чужой картой, грозит 5 лет
В Томской области снят возрастной барьер по программе «Земский доктор»
Сын умершего томича избил врача «скорой», констатировавшего смерть
Воспитанница детдома с тату и пирсингом пропала в Томске
Томичи, проживающие в Северном парке, получили новый ясли-сад
Оптом и в розницу: томич устроил торговлю коноплей в Интернете
Доигрались: выстрел из игрушечного ружья обошелся родителям томича в 380 тысяч рублей
Кемеровчанин незаконно перевозил пассажиров по реке Томь
Кинопоказ короткометражных фильмов от томских режиссеров пройдет в воскресенье
Первая модельная библиотека откроется в Томске
Тепловые сети томского Академгородка переданы на баланс города
Томичка стала финалисткой национальной премии для молодых авторов
К 120-летию Соснового бора в микрорайоне благоустроили сквер
Главврачу Томского кардиоцентра Елене Ефимовой присвоено почетное звание
Трое из Кривошеино: банда выбрала своими жертвами томских пенсионеров