Гиревик из Томска взял «золото» первенства мира

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-08T12:07:05+03:00

Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

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В городе Нови Сад (Сербия) стартовал 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Томский спортсмен завоевал на соревнованиях золотую медаль, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В составе сборной России выступают гиревики из Томска Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

Сообщается, что Дмитрий Черкашин завоевал первую медаль первенства: в сумме двоеборья он показал свой лучший результат в карьере. Он выполнил 152 подъема упражнении «толчок», в рывке – 190.

В рамках мирового первенства Дмитрий Черкашин также выйдет на помост в дисциплине «эстафета».

Томичке Ольге Морозовой предстоит вступить в борьбу за медаль в упражнении «толчок по длинному циклу».

ИСТОЧНИК KP.RU