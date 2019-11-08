Гиревик из Томска взял «золото» первенства мира
В городе Нови Сад (Сербия) стартовал 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Томский спортсмен завоевал на соревнованиях золотую медаль, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
В составе сборной России выступают гиревики из Томска Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.
Сообщается, что Дмитрий Черкашин завоевал первую медаль первенства: в сумме двоеборья он показал свой лучший результат в карьере. Он выполнил 152 подъема упражнении «толчок», в рывке – 190.
В рамках мирового первенства Дмитрий Черкашин также выйдет на помост в дисциплине «эстафета».
Томичке Ольге Морозовой предстоит вступить в борьбу за медаль в упражнении «толчок по длинному циклу».
ИСТОЧНИК KP.RU