2019-11-08T11:34:04+03:00
Общество

Мал городок, да дорог: Томская область примет участие в конкурсе Минстроя

Федерация оценит проекты создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях
Антонина Ленская
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В малых городах и поселениях стремятся сохранить молодежь, не дать ей уехать. Фото: realty.vesti.ruВ малых городах и поселениях стремятся сохранить молодежь, не дать ей уехать. Фото: realty.vesti.ru
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В конце октября Министерство строительства и ЖКХ России объявило о старте сразу двух – третьего и четвертого – Всероссийских конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для участия в них областные власти намерены направить проекты благоустройства томских населенных пунктов.

Как сообщила замначальника областного департамента архитектуры и строительства Екатерина Шумкина, до 1 февраля 2020 года планируется направить в Минстрой заявки от Асина и Колпашева, а до 1 июня – от Стрежевого. Кроме того, рассматривается возможность участия в конкурсе исторического томского села Нарым.

Разрабатывать конкурсные проекты помогают специалисты Центра развития городской среды Томской области. «Для Асина уже готовится проект обустройства городского сада, а для Колпашева – сквера по улице Кирова. Участие в выборе данных объектов принимали сами жители, – сказала Е. Шумкина. – По итогам конкурса экспертами Минстроя будут отобраны несколько победителей, которые получат гранты на реализацию проектов благоустройства».

Вдохновляющий примером для «малых» может служить город Кедровый, ставший одним из победителей федерального конкурса в 2019 году. На реализацию своего проекта «ЭкоКедр», которая намечена на будущий год, этот северный городок получил грант в 40 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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