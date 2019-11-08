2019-11-08T11:25:22+03:00
Происшествия

Томичу, который пытался рассчитаться в магазине чужой картой, грозит 5 лет

Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество
Татьяна Щукина
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Вместо халявы подозреваемый обрел перспективу судимостиВместо халявы подозреваемый обрел перспективу судимостиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ранее не судимый 44-летний житель Северска Томской области сядет на скамью подсудимых за желание нажиться за счет найденной банковской карты. Тревогу забил владелец карты, который получил сообщение, что с его ранее утраченной карты кто-то пытался заплатить за покупки на общую сумму более семи тысяч рублей.

Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. Мужчина рассказал стражам порядка, что он подобрал карту в магазине.

«Он попытался произвести ею оплату товаров, используя электронные средства платежа, однако, по независящим от него обстоятельствам, не смог довести преступление до конца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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