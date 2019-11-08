2019-11-08T10:42:38+03:00
Здоровье

В Томской области снят возрастной барьер по программе «Земский доктор»

Ранее в ней могли принять участие только медработники до 50 лет
Антонина Ленская
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С начала 2019 года в томские медучреждения были трудоустроены по программе 64 специалистаС начала 2019 года в томские медучреждения были трудоустроены по программе 64 специалистаФото: из открытых источников
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Губернатор области Сергей Жвачкин отменил ограничения по возрасту для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Ранее в них могли принять участие только медицинские работники до 50 лет, теперь этот барьер снят.

– Считаю, что программа развития кадрового потенциала здравоохранения в малых городах и селах должна быть максимально широкой. И главный критерий ее участников, конечно, не возраст, а компетентность, желание жить и работать в глубинке, – сказал глава региона.

В Томской области региональная программа «Земский доктор» реализуется с 2012-го, «Земский фельдшер» – с 2015 года. За это время в медицинские организации в селах и малых городах трудоустроено 780 человек (711 врачей и 69 фельдшеров).

Напомним, что участники программ заключают договор с областным департаментом здравоохранения, по которому обязуются отработать по месту назначения не менее пяти лет. Размер «подъемной» выплаты для врача составляет миллион рублей, для фельдшера – 500 тысяч.

С начала 2019 года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пополнились кадрами больницы Александровского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, Бакчарского районов, а также Светленская и Томская райбольницы. Трудоустроено 64 специалиста – 48 врачей и 16 фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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