Сын умершего томича избил врача «скорой», констатировавшего смерть

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-08T10:24:44+03:00

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В Томской области начата проверка по факту избиения врача «Скорой помощи», который пострадал от агрессии умершего пациента. Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, в городе Северке. Одному из пожилых местных жителей стало плохо на улице. У упавшему была вызвана бригада медиков, которая зафиксировала смерть пенсионера. Вскоре на место происшествия прибежал родственник погибшего и стал требовать, чтобы мужчине оказали медицинскую помощь. Услышав, что тот мертв, родственник набросился на врача с кулаками и стал его избивать, а также попытался громить машину «скорой».

Первоначально делом занимались органы МВД, однако 7 ноября было заявлено, что делом займется региональное Следственное управление Следственного комитета РФ.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего и принятие обоснованного и законного процессуального решения», - сообщила пресс-служба ведомства.

По официально неподтвержденным данным, на врача напал сын умершего и он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате избиения врач получил сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU