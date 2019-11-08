Томичи, проживающие в Северном парке, получили новый ясли-сад

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-08T06:29:18+03:00

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На днях завершилось строительство ясли-сада на 90 мест в микрорайоне Северный парк в Томском районе. Об этом сообщает областная администрация. Двухэтажное здание общей площадью более 2 тысяч квадратных метров построено за 10 месяцев и готово к приему воспитанников.

Ясли-сад находится на улице Анны Ахматовой рядом с уже действующим детским садом на 80 мест. Оба здания схожи в конструктивном решении, однако новый сад учитывает ряд дополнительных требований по безопасности. Например, для каждой группы здесь обустроены отдельные входы. Также в детсаду применена более современная охранно-пожарная сигнализация.

Участок, где расположен новый сад, оборудован системой видеонаблюдения. Также здесь обустроены игровые и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы, ограждение. Известно, что в 2021 году в микрорайоне собираются построить и школу.

ИСТОЧНИК KP.RU