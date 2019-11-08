Оптом и в розницу: томич устроил торговлю коноплей в Интернете

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-08T06:20:36+03:00

Потерпев неудачу в бизнесе, у парня будет несколько лет, чтобы придумать новое занятие. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томич решил заработать денег на продаже легких наркотиков. Как сообщили в областной прокуратуре, 28-летний местный житель обвиняется в совершении преступлений по статьям 228 и 228.1 УК РФ - незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере, а также попытка сбыта.

По версии следствия, с марта по август 2019 года парень нашел продавца конопли и договорился с ним о поставках "в свой магазин". После этого подсудимый попытался организовать розничную торговлю наркотиком в Томске и Томском районе на одном из сайтов. Однако его преступная деятельность была рассекречена и остановлена сотрудниками полиции. При обыске у него был изъят 191 грамм наркотика. Свою вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. Суд примет решение, какое наказание будет отбывать горе-продавец.

ИСТОЧНИК KP.RU