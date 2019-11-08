Доигрались: выстрел из игрушечного ружья обошелся родителям томича в 380 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-08T06:03:37+03:00

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Томский областной суд оставил решение районного суда по делу о выстреле из игрушечного ружья без изменения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в 2017 году во дворе одного из домов Томска играли 10-11 летние дети. У одного из них было ружье, стреляющее пластмассовыми пульками. Направляя оружие на своих приятелей, мальчик произвел два выстрела в другого ребенка. Одна из пластмассовых пулек попала ребенку в правый глаз, причинив телесные повреждения, относящиеся к категории вреда здоровью средней тяжести. По суду с родителей виновного в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 380 тысяч рублей. Ответчик попытался обжаловать это решение, однако, прокурор настоял на том, что вина сына ответчиков подтверждена, в том числе, показаниями свидетелей. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU