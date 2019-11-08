Кемеровчанин незаконно перевозил пассажиров по реке Томь

СЕГОДНЯ 05:42 2019-11-08T05:42:06+03:00

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Кемеровская транспортная прокуратура проверила предпринимателей, которые занимаются судоходством. Выяснилось, что один бизнесмен занимался перевозкой пассажиров без лицензии.

"Осуществлял деятельность без договоров страхования жизни и здоровья членов экипажа судна, гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, свидетельства об управлении безопасностью",- говорится в сообщении на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На основании искового заявления Кемеровского транспортного прокурора Центральный районный суд города Кемерово принял решение запретить предпринимателю оказывать услуги по перевозке пассажиров водным транспортом. Получить разрешение на свою деятельность он сможет, если устранит все нарушения федерального законодательства, а также получит соответствующую лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU