Кинопоказ короткометражных фильмов от томских режиссеров пройдет в воскресенье

СЕГОДНЯ 05:21 2019-11-08T05:21:12+03:00

«Аэлита» познакомит с местным кино не только жителей города, но и иностранных студентов

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В «Аэлите» стартует проект «Томский фильмоскоп». Уже в это воскресенье, 10 ноября в 14.00 в зрелищном центре пройдет бесплатный кинопоказ пяти короткометражных фильмов томских режиссеров.

Томичам и гостям города покажут пять томских фильмов с субтитрами на английском языке: «Жизнь после смерти», «Бабушка», «Купон на измену», «Дно» и «Наставник».

Организаторами проекта выступили магистранты филологического факультета ТГУ. Цель проекта познакомить с томским кино не только жителей города, но и иностранных студентов, которые приехали учиться в Томск. Презентация проекта позволит авторам томских короткометражек обменяться режиссерским опытом и наладить взаимовыгодное сотрудничество.

Возрастное ограничение: 16+ Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU