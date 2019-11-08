Кинопоказ короткометражных фильмов от томских режиссеров пройдет в воскресенье
В «Аэлите» стартует проект «Томский фильмоскоп». Уже в это воскресенье, 10 ноября в 14.00 в зрелищном центре пройдет бесплатный кинопоказ пяти короткометражных фильмов томских режиссеров.
Томичам и гостям города покажут пять томских фильмов с субтитрами на английском языке: «Жизнь после смерти», «Бабушка», «Купон на измену», «Дно» и «Наставник».
Организаторами проекта выступили магистранты филологического факультета ТГУ. Цель проекта познакомить с томским кино не только жителей города, но и иностранных студентов, которые приехали учиться в Томск. Презентация проекта позволит авторам томских короткометражек обменяться режиссерским опытом и наладить взаимовыгодное сотрудничество.
Возрастное ограничение: 16+ Вход свободный
ИСТОЧНИК KP.RU