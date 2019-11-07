Первая модельная библиотека откроется в Томске

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-07T13:31:31+03:00

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Она станет еще современнее и комфортнее для читателей

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В пятницу, 8 ноября, в 15 часов в Томске состоится торжественное открытие муниципальной библиотеки «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) после модернизации.

На ремонт и переоснащение учреждения было выделено 5 млн рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». За счет этих средств выполнен ремонт помещения, закуплена бесконтактная система книговыдачи, компьютеры и сформирован электронный фонд книг, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что данный проект направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и реновации учреждений культуры.

В церемонии открытия примет участие начальник областного департамента по культуре Павел Волк, представители администрации, общественность и жители Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU