Первая модельная библиотека откроется в Томске
В пятницу, 8 ноября, в 15 часов в Томске состоится торжественное открытие муниципальной библиотеки «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) после модернизации.
На ремонт и переоснащение учреждения было выделено 5 млн рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». За счет этих средств выполнен ремонт помещения, закуплена бесконтактная система книговыдачи, компьютеры и сформирован электронный фонд книг, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Уточняется, что данный проект направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и реновации учреждений культуры.
В церемонии открытия примет участие начальник областного департамента по культуре Павел Волк, представители администрации, общественность и жители Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU