Тепловые сети томского Академгородка переданы на баланс города

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-07T12:55:21+03:00

Фото: tv2.today Наличие горячей воды в Академгородке – теперь забота городских властей. Фото: из открытых источников

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14 октября сего года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому имущественный комплекс ФУП «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН» передан в собственность МО «Город Томск».

В настоящее время передача имущественного комплекса на баланс города завершается, уточнили в пресс-службе мэрии. Всего Томску будет передано 69 объектов недвижимого имущества коммунальных сетей.

Перед началом отопительного сезона специалисты СП «Тепловые сети» ПАО «Томск РТС» совместно с коммунальщиками Академгородка провели гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 13,6 километра. В микрорайоне было проверено 17 объектов теплоснабжения, в результате выявлен и устранен один дефект.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года несколько тысяч жителей Академгородка (входит в состав Советского района) на 60 суток лишились горячей воды. Ситуация обсуждалась на экстренном заседании городской комиссии по предотвращению ЧС. После того как горячее водоснабжение возобновили, «Комбинат коммунальных предприятий ТНЦ СО РАН» решено было ликвидировать из-за задолженности, а мэр Томска Иван Кляйн поручил ускорить вопрос передачи сетей в муниципальную казну.

ИСТОЧНИК KP.RU