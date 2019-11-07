2019-11-07T12:14:36+03:00
Звезды

Томичка стала финалисткой национальной премии для молодых авторов

В этом году заявки на соискание премии подали 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово» объявила 35 финалистов. В финал вышли авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев, Амурской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей. В их числе томичка Валерия Гоман, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участники представляли свои произведения в пяти номинациях: «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза», «Поэзия», «Драматургия».

Представительница Томской области Валерия Гоман стала финалисткой в номинации «Жанровая проза».

«5 декабря финалисты примут участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction», где прочитают отрывки из собственных произведений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что награждение победителей состоится 6 декабря в Москве. Они получат в подарок издание своей книги и постановку спектакля.

Организатор национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» «Роскультцентр». Ее целью является поддержка и продвижение талантливых молодых поэтов, прозаиков, драматургов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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