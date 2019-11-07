К 120-летию Соснового бора в микрорайоне благоустроили сквер
Жители микрорайона «Сосновый бор» высоко оценили подарок, который им сделал город по случаю юбилея территории проживания. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на ул. Кутузова была построена комфортная прогулочная зона с пространством для семейного отдыха. Также улучшены условия для занятий спортом - для приверженцев здорового образа жизни в новом сквере обустроены велосипедные дорожки.
«На этой территории специалисты ТГАСУ применили опыт бережного проектирования: строительные бригады убрали только поросль деревьев, сохранив все сосны», - сказал мэр Томска Иван Кляйн.
Как заверили в горадминистрации, на следующей неделе подрядчик завершит монтаж элементов игрового комплекса: качели, песочницы, домики, лабиринты для малышей от 3 лет. Центром детской площадки станет большой комплекс с горками, башнями и переходами для ребят постарше.
Все элементы детского городка уже прибыли в Томск.
ИСТОЧНИК KP.RU