Главврачу Томского кардиоцентра Елене Ефимовой присвоено почетное звание

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-07T10:45:23+03:00

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Президент России подписал Указ, согласно которому почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу клиники НИИ кардиологии Томского НИМЦ Елене Ефимовой.

«Возглавляет клинику с 2009 года. Под ее руководством работает 177 врачей. За последние 10 лет современную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, смогли получить более 151 тысячи человек – жителей России и зарубежья, в том числе более 97 тысяч — жителей Томской области», - отметили труд Елены Ефимовой в администрации региона.

В 2011 году при участии главврача на базе отделения неотложной кардиологии был открыт Региональный сосудистый центр по лечению острого коронарного синдрома. Под руководством Ефимовой успешно действует проект «Клиника, содействующая укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU