Главврачу Томского кардиоцентра Елене Ефимовой присвоено почетное звание
Президент России подписал Указ, согласно которому почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу клиники НИИ кардиологии Томского НИМЦ Елене Ефимовой.
«Возглавляет клинику с 2009 года. Под ее руководством работает 177 врачей. За последние 10 лет современную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, смогли получить более 151 тысячи человек – жителей России и зарубежья, в том числе более 97 тысяч — жителей Томской области», - отметили труд Елены Ефимовой в администрации региона.
В 2011 году при участии главврача на базе отделения неотложной кардиологии был открыт Региональный сосудистый центр по лечению острого коронарного синдрома. Под руководством Ефимовой успешно действует проект «Клиника, содействующая укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни».
ИСТОЧНИК KP.RU