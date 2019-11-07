Трое из Кривошеино: банда выбрала своими жертвами томских пенсионеров

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-07T09:34:39+03:00

Нападения на старшее поколение закончились судом и уголовкой: Фото: из открытых источников

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В Томской области трое жителей села Кривошеино пойдут под суд за совершение особо тяжких преступлений. Как сообщили в Следственном комитете, осуждены они сразу по ряду статей за разбои и попытки убийства.

Установлено, что в марте 2018 года 35-летний житель Кривошеино предложил двум своим односельчанам ограбить и убить местного пенсионера. Однако, когда соучастники пришли к дому своей жертвы, их ждало фиаско: двери оказались заперты.

После неудавшейся попытки организатор придумал напасть на одинокую пенсионерку-односельчанку. Двое соучастников проникли к ней в квартиру, сбили бабушку с ног и нанесли несколько ударов по голове молотком. После этого они похитили имущество потерпевшей на общую сумму 12,5 тысяч рублей. Чудом женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи подоспевших соседей.

После этого организатор преступлений уехал в село Григорьевка Чаинского района Томской области, где предложил местному жителю совершить разбойное нападение также на пенсионера в Кривошеино и убить его.

Однако свой преступный умысел он не смог довести до конца, поскольку накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16, 15 и 8 лет 1 месяц, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU