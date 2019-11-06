Томских пенсионеров приглашают на Школу кулинарного мастерства

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-06T13:03:54+03:00

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В ноябре Томская академия активного долголетия открывает Школу кулинарного мастерства. Открытие состоялось благодаря новым партнерам Академии - компании «Деревенское молочко» и кулинарной студии «Хорошая кухня», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сообщается, что до конца года в рамках Школы состоится несколько мастер-классов, на которых ведущие томские шеф-повара будут делиться секретами здорового питания, готовить вместе с пенсионерами вкусные блюда.

Занятия проходят бесплатно. Записаться на первое занятие Школы кулинарного мастерства можно по телефонам: 8 (3822) 47-95-13 и 47-95-14 (в рабочие дни с 9 до 14 часов).

«Областная Академия активного долголетия - уникальный проект, помогающим людям старшего поколения оставаться социально активными, приобретать новые знания и делиться опытом, общаться. Для компании «Деревенское молочко» - это возможность получить обратную связь от пенсионеров и поделиться с ними информацией о здоровом питании», - отметила заместитель директора по информационной политике компании Екатерина Семенова.

Также добавляется, что проект «Томская академия активного долголетия» реализуется Советом ветеранов при поддержке администрации Томской области и участии СибГМУ, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU