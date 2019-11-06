Томич поскандалил с приставами, отыскавшими его спрятанный Rav 4

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-06T11:46:00+03:00

Машину увезли на эвакуаторе, хотя должник пытался мешать процедуре ареста. Фото: УФССП по ТО

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Томские приставы сообщили об аресте автомобиля виновника ДТП. Мужчина совместно со страховой компанией обязан возместить ущерб потерпевшему в аварии и заплатить 180 тыс. рублей.

Приставы вынесли запрет на перерегистрацию машины должника в ГИБДД, чтобы владелец не смог продать либо передать ее до погашения долга. Следующим шагом должен был стать арест иномарки, однако автовладелец успел спрятать свою Toyota Rav 4 у знакомых. Машину отыскали с помощью взыскателя, что очень не понравилось хозяину автомобиля.

«Когда машина была погружена на эвакуатор, на место проведения исполнительных действий приехал возмущенный должник и устроил скандал, выражая явное недовольство действиями пристава. Тем не менее эвакуатор беспрепятственно уехал к месту хранения арестованного имущества», - сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

В ведомстве отметили, что предварительно авто оценено в сумму 200 тыс. рублей. Если должник не возместит ущерб и исполнительский сбор, машину направят на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU